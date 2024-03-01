Грязь и песок с улиц Пскова убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Грязь и песок с улиц Пскова начали убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
В городе почти растаял снег, и работники компании приступали к очистке тротуаров и проезжей части от скопившегося за зиму песка и грязи. Также сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают собирать мусор вдоль проезжей части, убирают остановки, проводят другие необходимые улично-дорожные работы.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: