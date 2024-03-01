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Грязь и песок с улиц Пскова убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Грязь и песок с улиц Пскова начали убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

В городе почти растаял снег, и работники компании приступали к очистке тротуаров и проезжей части от скопившегося за зиму песка и грязи. Также сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают собирать мусор вдоль проезжей части, убирают остановки, проводят другие необходимые улично-дорожные работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: