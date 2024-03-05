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Движение по временному мосту через реку Черная открыли в Плюсском районе

Рабочее движение автотранспорта по временному мосту через реку Черная на км 33+695 автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе открыли с 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Открытие движения по временному объезду позволит подрядчику приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту основного моста через реку Черная. Реализация объекта ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе капремонта полностью восстановят транспортно-эксплуатационное состояние моста, а также обеспечат безопасное движение для всех участников дорожного движения.

Новый мост протяженностью 28,26 м будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряженных балок. Также на объекте будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, лестничных сходов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели из федерального бюджета выделено более 129 млн рублей.

Срок завершения работ по контракту – август 2025 года.