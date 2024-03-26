Улицу Некрасова в Пскове отремонтируют вместе с коммуникациями

Полный ремонт верхнего слоя дорожного покрытия улицы Некрасова планируют выполнить в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что на ближайшей сессии Псковской городской Думы рассмотрят вопрос о увеличении выделения средств для «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей» на замену коммуникаций на всей улице Некрасова.
«В этом году мы планируем начать ремонт полностью улицы Некрасова, на всей протяженности. Контракт будет двухгодичным, но, если подрядчик будет адекватным и иметь финансовую возможность, то будем стараться делать наперед. Это будет не капитальный ремонт, а ремонт верхнего слоя, но с полной заменой всех коммуникаций. Это муниципальные средства», – уточнил Борис Елкин.