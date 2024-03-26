←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 26.03.2024 11:430 Автостоянку у торгового комплекса «Гулливер» начали ремонтировать в Пскове 26.03.2024 17:200 Активная подготовка к новому дорожному сезону ведется в Псковской области   26.03.2024 17:090 «Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонта дорог. ВИДЕО 26.03.2024 17:020 Борис Елкин: Для постоянного и цикличного содержания города техники достаточно 26.03.2024 16:372 Юрий Сорокин призвал подрядчиков использовать высококачественные материалы на дорогах в Псковской области 26.03.2024 15:530 Парковочный карман на Рижском проспекте в Пскове просят освободить 27 марта
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Улицу Некрасова в Пскове отремонтируют вместе с коммуникациями

26.03.2024 15:37|ПсковКомментариев: 3

Полный ремонт верхнего слоя дорожного покрытия улицы Некрасова планируют выполнить в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если говорить о провале люков на улице Коммунальной, то подрядчик будет переделывать в рамках гарантийных обязательств. Есть улицы, которые не на гарантии, в паре мест на Рижском проспекте люки проваливаются. Это, конечно, наши трудности, как администрации города, мы не меняем коммуникации, когда делаем ремонт дорог. Люки не меняем, сети часто продавливаются, к сожалению. Мы стараемся подходить к этому вопросу комплексно», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что на ближайшей сессии Псковской городской Думы рассмотрят вопрос о увеличении выделения средств для «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей» на замену коммуникаций на всей улице Некрасова.

«В этом году мы планируем начать ремонт полностью улицы Некрасова, на всей протяженности. Контракт будет двухгодичным, но, если подрядчик будет адекватным и иметь финансовую возможность, то будем стараться делать наперед. Это будет не капитальный ремонт, а ремонт верхнего слоя, но с полной заменой всех коммуникаций. Это муниципальные средства», – уточнил Борис Елкин.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поменяли ли вы зимнюю резину на летнюю?
В опросе приняло участие 287 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.03.2024, 19:180 Врезавшийся в дерево в Пскове УАЗ «Патриот» перед наездом совершил столкновение с BMW X6 26.03.2024, 17:200 Активная подготовка к новому дорожному сезону ведется в Псковской области   26.03.2024, 17:090 «Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонта дорог. ВИДЕО 26.03.2024, 17:020 Борис Елкин: Для постоянного и цикличного содержания города техники достаточно
26.03.2024, 16:372 Юрий Сорокин призвал подрядчиков использовать высококачественные материалы на дорогах в Псковской области 26.03.2024, 15:530 Парковочный карман на Рижском проспекте в Пскове просят освободить 27 марта 26.03.2024, 15:480 320 тонн холодного асфальтобетона закупил «Псковавтодор» для устранения аварийной ямочности 26.03.2024, 15:373 Улицу Некрасова в Пскове отремонтируют вместе с коммуникациями
26.03.2024, 15:220 Борис Елкин: Ремонтные работы на улице Николая Васильева не приняты 26.03.2024, 15:150 Нерегулируемый пешеходный переход около дома №22а по улице Рокоссовского в Пскове планируют ликвидировать 26.03.2024, 15:060 Проезжую часть в Пскове обработали противогололедными материалами 26.03.2024, 14:180 Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля
26.03.2024, 14:062 Расширение улицы Ипподромной в Пскове планируют начать в 2024 году 26.03.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонте дорог 26.03.2024, 11:430 Автостоянку у торгового комплекса «Гулливер» начали ремонтировать в Пскове 26.03.2024, 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался
26.03.2024, 09:530 Автомобиль въехал в дерево на улице Бастионной в Пскове 26.03.2024, 07:401 Исследование показало рост трат россиян на подержанные авто в феврале 25.03.2024, 21:400 Нетрезвых водителей выявили в Псковской области 25.03.2024, 21:200 Кабмин поддержал проект, который продлевает для водителей срок обжалования штрафов
25.03.2024, 19:400 Скорость движения на двух участках трассы Р-23 ограничат 26 марта 25.03.2024, 16:192 Водителей просят освободить парковочный карман на Завеличье 26 марта 25.03.2024, 13:310 Daewoo Nexia лишилась бампера после столкновения с «Нивой» в Пскове 25.03.2024, 12:490 За выходные дни на дорогах Псковской области никто не пострадал
25.03.2024, 10:100 Автомобиль горел в Новосокольниках из-за небезопасных огневых работ 25.03.2024, 10:000 Движение на участке улицы Максима Горького в Пскове ограничили на два дня 25.03.2024, 08:323 Асфальт просел на улице Леона Поземского в Пскове 25.03.2024, 08:290 Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии
23.03.2024, 21:490 Пяти полос на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове пока не будет 23.03.2024, 20:301 Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными 22.03.2024, 16:480 Опоры моста начали монтировать на Северном обходе Пскова 22.03.2024, 12:120 Движение автомобилей ограничат на участке улицы Максима Горького в Пскове 25-26 марта
22.03.2024, 11:450 «Автомир на ПЛН»: Семиместный Geely Okavango 22.03.2024, 08:571 Спрос на таксистов в Псковской области вырос на 52% — аналитики 22.03.2024, 08:380 Оборудовать все парковки электрозаправками требуют петербургские депутаты 22.03.2024, 07:401 Уборку улиц Пскова после весны продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
21.03.2024, 22:020 Автомобиль протаранил забор церкви в Пскове 21.03.2024, 21:133 Лесовозы разбили дорогу в псковскую деревню. ВИДЕО 21.03.2024, 21:000 Псковских курсантов призвали соблюдать требования дорожной безопасности 21.03.2024, 18:450 В России по нацпроекту отремонтируют около 2,5 тысячи километров дорог к образовательным учреждениям
21.03.2024, 14:280 Сотрудники полиции в Псковской области сопроводили роженицу в перинатальный центр 21.03.2024, 11:540 Отменен заезд автобуса по маршруту №4 в псковский аэропорт 21.03.2024, 11:070 В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской 21.03.2024, 10:540 Автомобиль Volkswagen загорелся в Невеле из-за проблем с проводкой
20.03.2024, 18:381 Водитель BMW X5 погиб в аварии на трассе Р-23 в Ленобласти 20.03.2024, 17:490 В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем 20.03.2024, 17:100 Порховское предприятие «Водоканал» заплатит штраф за отклонившийся от нормы люк 20.03.2024, 16:550 Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове
20.03.2024, 15:330 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 20.03.2024, 15:100 Серийного вора удалось задержать полицейским в Пскове 20.03.2024, 10:280 Законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года внесли в Госдуму 20.03.2024, 09:150 Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть
20.03.2024, 07:000 Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля 19.03.2024, 20:200 Скорость движения в направлении Пскова 20 марта ограничат на трассе Р-23 19.03.2024, 18:510 Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта 19.03.2024, 09:300 В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права
18.03.2024, 18:140 Нетрезвых водителей установили в Псковской области на прошедших выходных 18.03.2024, 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО 18.03.2024, 17:100 Дорожники приступят к поверхностной обработке на трассе М-9 в Псковской области 18.03.2024, 14:160 Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом
18.03.2024, 14:090 Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 18.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 12:250 Пьяный водитель врезался в бордюр в Пскове 18.03.2024, 11:310 Автомобиль Kia Ceed горел на Завеличье
18.03.2024, 10:330 Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице 18.03.2024, 08:580 «Противостояние зимы и весны»: снег выпал Пскове 18.03.2024, 08:001 Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля 17.03.2024, 16:400 Возобновился капремонт дороги Ущицы – Великие Луки
16.03.2024, 17:000 Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове 16.03.2024, 13:400 Велосипедиста сбили на улице Рокоссовского в Пскове 16.03.2024, 13:200 Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе 15.03.2024, 20:400 Нетрезвого водителя остановили в Пскове
15.03.2024, 19:400 Автосоюз попросил расширить программу льготного автокредитования 15.03.2024, 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 16 марта 15.03.2024, 15:190 Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта 15.03.2024, 14:160 Правила проведения экзамена на водительские права изменят с 1 апреля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.