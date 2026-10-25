Ограничение скорости введут на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 26 октября

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 42-44 километрах ограничение скорости движения до 50 километров в час будет действовать в направлении на Псков с 09:30 до 10:00 из-за очистки водоотводных лотков.

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 79-83-79 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходит ямочный ремонт и заливка швов, трещин.

На 143-141 километрах ограничение скорости движения введут с 08:00-17:00 из-за ликвидации размывов.

На 113-116 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на Псков с 08:00 до 17:00 из-за подсыпки обочины.