Михаил Ведерников поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Свои пожелания и слова благодарности он написал в канале Мах.

Фото: Михаил Ведерников/ канал Мах

«Этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с дорогой и техникой: водителей пассажирских автобусов и такси, дальнобойщиков, водителей большегрузов и спецтехники, логистов, диспетчеров, инженеров, автомехаников и слесарей. Благодаря вашему слаженному труду, выдержке и высокой ответственности обеспечивается бесперебойное снабжение предприятий, доставляются важные грузы в разные уголки страны, а тысячи людей ежедневно вовремя добираются на работу, учебу и возвращаются домой к близким», — отметил глава региона.

Губернатор отметил, что специалисты делают перевозки комфортными и надежными, заботятся о безопасности пассажиров и грузов на каждом километре пути. Он поблагодарил за нелегкий, ответственный и такой важный труд.

«От всей души желаю всем работникам автомобильной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, гладких дорог, зелёного света и спокойной, безаварийной работы!» — заключил Михаил Ведерников.