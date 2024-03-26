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Борис Елкин: Для постоянного и цикличного содержания города техники достаточно

В Пскове хватает техники для постоянного и цикличного содержания города. Об этом глава областного центра Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, техники хотелось бы больше, ее всегда хочется больше, но надо понимать, где ее потом использовать в межсезонье. Количества техники для выхода из зимы, чтобы разово все вычистить, конечно, нет. Для постоянного и цикличного содержания города ее хватает», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что намного более серьезной проблемой для обслуживания города является дефицит рабочих рук.

«От ручного труда никуда не уйти, пылесос соберет далеко не все, и его эффективность тоже выше, если предварительно все убрать вручную с лопатой. Это даже дешевле с точки зрения энергозатрат и трудозатрат. Ручной труд важен», – добавил глава города.