Борис Елкин: Для постоянного и цикличного содержания города техники достаточно

В Пскове хватает техники для постоянного и цикличного содержания города. Об этом глава областного центра Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что намного более серьезной проблемой для обслуживания города является дефицит рабочих рук.
«От ручного труда никуда не уйти, пылесос соберет далеко не все, и его эффективность тоже выше, если предварительно все убрать вручную с лопатой. Это даже дешевле с точки зрения энергозатрат и трудозатрат. Ручной труд важен», – добавил глава города.