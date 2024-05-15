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Свыше 850 га придорожных участков автотрасс обработают от борщевика в Псковской области

Ежегодно в весенне-летний период Псковавтодор производит химическую обработку территорий региона от борщевика Сосновского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, в планах на этот сезон обработать от опасного сорняка 855 га полосы отвода региональных дорог, из них 687 га будут обработаны филиалами Псковавтодора, еще около 168 га — подрядными организациями.

На данный момент в регионе уже обработано гербицидами более 400 га. Самая большая площадь произрастания борщевика зафиксирована в Стругокрасненском, Печорском, Плюсском, Гдовском и Псковском районах.

Так, сегодня в Печорском муниципальном округе обработано 45 га земли от сорного растения на автомобильных дорогах: Неелово — Кудина Гора — Печоры, участок от а/д Неелово — Кудина Гора — Печоры до деревни Новый Изборск, Печоры — Пыталово — Качаново, Лавры — граница с Латвийской Республикой, Ротово — Лидва, Железово — Лавры.