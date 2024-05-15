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Верхние слои дорог восстанавливают в районах Псковской области

«Псковавтодор» продолжает дорожные работы в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пушкиногорском районе специалисты выполняют устройство выравнивающего слоя асфальта на участке автомобильной дороги Пушкинские Горы –Захино – Барабаны (км 4+000-км 7+620).

В Дновском районе продолжается ремонт участка автомобильной дороги Дно – Белошкино – Выскодь (км 0+895-км 6+450). Дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия, после чего будет выполнено укрепление обочин.

В Стругокрасненском районе завершены работы по устройству выравнивающего слоя асфальта на участке автомобильной дороги Струги Красные - Владимирский Лагерь (км 3+285 - км 5+785), обеспечивающем подъезд к военному городку.

Все работы ведутся в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».