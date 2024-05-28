Ремонт дороги картами проводят на улице Калинина в Пскове

Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Пскова 2 июня

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Половину проезжей части на улице Розы Люксембург в Пскове закроют до 5 июня

Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая