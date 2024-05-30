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Полив дорог Пскова проводят работники «СитиИнвестГрупп»

Полив дорог Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Работники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Они стригут газон вдоль проезжей части, организуют текущий ямочный ремонт, убирают мосты и остановки, очищают проезжую часть и тротуары от грязи и проводят другие необходимые работы.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: