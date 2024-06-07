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Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Пропускная способность ограничена с 7 июня по 14 октября на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

«В связи с производством работ по устройству дорожной одежды, примыканий, тротуаров, обочин, монтажом дорожных знаков, автобусных остановок и нанесением дорожной разметки в период с 7 июня по 14 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно, в период времени с 8:00 до 22:00», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Ремонт федеральной дороги будет производиться на участке с 614 по 634 километр, между деревнями Голенищево Локнянского муниципального округа и Ровни Насвинской волости Новосокольнического района. Ограничения будут вводиться поэтапно, захватками протяжённостью не более 1 километра», - добавил Илья Пузыревский.