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В Пскове отменят запрет на движение мототранспорта по центральным улицам

В Пскове отменят запрет на движение мототранспорта по центральным улицам – Октябрьскому и Рижскому проспекту. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, такое решение принято 6 июня межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения.

Решение об установке знаков 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» было принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 31 мая 2012 года.

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За время действия запрета представители мотосообщества неоднократно обращались в администрацию города с просьбой снять ограничения. Также ГИБДД обращалось за полным запретом движения мототранспорта по центральным улицам.