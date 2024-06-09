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Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры

Ямочный ремонт дорожного полотна провели в Пыталово после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Подъезд к торговым объектам на улице Белорусской в Пыталово имел многочисленные дефекты дорожного покрытия, при этом надлежащее дорожное обслуживание данного подъездного пути администрация Пыталовского муниципального округа не организовала, отметили в ведомстве.

По данному факту прокуратура района в адрес главы округа внесла представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Проведен ямочный ремонт дорожного полотна, орган местного самоуправления обеспечил реализацию мероприятий по осуществлению муниципального дорожного контроля.