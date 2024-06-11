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Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса была забита — власти

Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса в Пскове оказалась забита во время сильного ливня, в связи с этим там произошли подтопления. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, мы предусматриваем ливневую канализацию, когда строим новые объекты. Хотя на Яна Фабрициуса у вас был фоторепортаж — там она просто забилась, ведь ремонт еще идет. Ее прочистили, все работает», - сказал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что в городе прошли сильные осадки, и ливневая канализация не рассчитана на такое количество воды. Подтопления в разных частях города происходили из-за того, что на дождеприемниках ливневой канализации оказывались листья, мусор, пакеты. Подрядчики оперативно устраняли эти проблемы. Сам Борис Елкин во время дождя также перемещался по улицам Пскова.

Гость студии добавил, что вопрос с обновлением ливневой канализации в Пскове решается, и за последние годы вода стала уходить лучше. «Мы анализируем больные места и стараемся их устранять», - пояснил он.

Вместе с тем нерешенным остается вопрос с водоотведением в старых дворах, где «ливневка» не предусмотрена, а ее устройство требует больших капиталовложений.