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«Народную тропу» заасфальтируют в рамках ремонта проспекта Энтузиастов в Пскове

Дорожники приступили к ремонту проспекта Энтузиастов в Пскове, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

По контракту дорогу должны были отремонтировать до конца мая 2025 года. Но принято решение все работы выполнить в этом году.

Подрядчик заменит асфальт на проезжей части, сделает двухметровый тротуар, а также заасфальтируют «народную тропу» от Сиреневого бульвара до магазина, парковку рядом с ним и развязку с улицей Труда.

Сейчас на объекте снимают старое покрытие, закрывая по одной полосе движения. Ремонт ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее завершили этап ремонтных работ на улице Ипподромной, в связи с этим с 25 июня автобус маршрута №25 будет следовать по ранее действовавшему маршруту.