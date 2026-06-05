«На пятой передаче»: «Лето и дети на дороге»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска – «Лето и дети на дороге». Гость студии – начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Кто из велосипедистов лучше знает правила передвижения на переходах – дети или родители?

Как будет проходить велопробег в Пскове 6 июня?

Что можно сделать с парковкой автомобилей на велодорожке на улице Герцена?

Как часто дети катаются на дорогах за рулем мотоциклов, мопедов, автомобилей?

Ответы на эти и другие вопросы в пятницу, 5 июня, в 12.33.