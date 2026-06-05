 
АвтоМир

Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте

0

Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет, рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», - сказала юрист.

Арина Мурашкина отметила, что родителям необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд. Без этого документа контролер вправе потребовать оплатить проезд как за безбилетного пассажира, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026