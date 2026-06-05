Участок улицы Пушкина перекрыли в Опочке

Движение транспорта по улице Пушкина в Опочке на участке от улицы Ленина до улицы Красных Командиров перекроют 5 июня с 12.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа.

Изображения: администрация Опочецкого округа

Ограничение движения введено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ и будет восстановлено сразу после их завершения.

Объезд будет осуществляться по улицам: Коммунальная, Калинина.

«Просим планировать свои маршруты с учетом указанных изменений», - добавили в администрации.