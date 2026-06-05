Запрет использования великолукской автомойки не смогли оспорить в областном суде

Суд обязал прекратить деятельность великолукской автомойки, загрязняющей ручей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, это решение не удалось оспорить в Псковском областном суде.

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Псковский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе ООО «Диво» на решение Великолукского городского суда по иску прокурора в защиту прав неопределённого круга лиц.

Требования были обоснованы тем, что общество эксплуатирует автомойку, находящуюся вблизи ручья Коломенка, с нарушениями требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Решением Великолукского городского суда иск прокурора удовлетворен.

Судебная коллегия в ходе апелляционного рассмотрения, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указала на то, что осуществление обществом хозяйственной деятельности на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне ручья, может оказать негативное воздействие на окружающую природную среду, а также создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.