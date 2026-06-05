 
АвтоМир

Запрет использования великолукской автомойки не смогли оспорить в областном суде

0

Суд обязал прекратить деятельность великолукской автомойки, загрязняющей ручей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, это решение не удалось оспорить в Псковском областном суде. 

Изображение сгенерировано ИИ

Псковский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе ООО «Диво» на решение Великолукского городского суда по иску прокурора в защиту прав неопределённого круга лиц.

Требования были обоснованы тем, что общество эксплуатирует автомойку, находящуюся вблизи ручья Коломенка, с нарушениями требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Решением Великолукского городского суда иск прокурора удовлетворен.

Судебная коллегия в ходе апелляционного рассмотрения, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указала на то, что осуществление обществом хозяйственной деятельности на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне ручья, может оказать негативное воздействие на окружающую природную среду, а также создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026