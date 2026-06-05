В ДТП в Псковском округе пострадал мотоциклист

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Псковском округе вблизи поворота на улицу Венскую 5 июня, пострадал мотоциклист, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Мах-канал «Псков. За рулем»

По предварительной информации, сегодня около 11:30 на улице Завеличенской у дома №22 в деревне Борисовичи женщина 1986 года рождения, управляя автомобилей Geely Atlas, при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении совершила столкновение с мотоциклом Yamaha под управление мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла пострадал и был доставлен в Псковскую областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.