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АвтоМир / Дороги

Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля

27.06.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

Движение транспорта будет прекращено с 8:00 8 июля до 20:00 21 июля на участке км 0+000 – км 0+500 автомобильной дороги регионального значения Быстроникольское – Черская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения: Селихново – Виделебье, Мочево – Селихново, Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Об этом этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Временное прекращение движения обеспечивается подрядной организацией ООО «Строительная Компания «Балтийский берег», контактный телефон 8-931-213-48-16.

Ограничение движения необходимо для проведения дорожных работ. 

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей
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