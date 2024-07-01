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АвтоМир / Дороги

Николай Козловский: В Великих Луках планомерно преображаются дворы многоквартирных домов

05.07.2024 19:51|ПсковКомментариев: 0

В городе Великие Луки планомерно преображаются дворовые территории многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Ремонт дворов проводится ежегодно. За последние пять лет было отремонтировано более 300 дворовых территорий, более 135 въездов во дворы. Вопросы проведения ремонтных работ, выбора территорий для ремонта решаются совместно с жителями, которые передают свои предложения депутатам и общественным советникам главы города», - отметил он.

2024 год не исключение, продолжил Николай Козловский. На этот год запланированы работы по ремонту семнадцати дворовых территорий и двух проездов.

«Будут отремонтированы дворовые территории на улице Маршала Жукова, Ставского, Зверева, Заслонова, Новоселенинской, Гражданской, Дружбы, Холмской, Дьяконова, проспектах Октябрьском и Гагарина. Также будут отремонтированы дворовые проезды между домами: №11 корпус 1 и №13 на улице Ботвина и между домами №№15 и 17 на улице Ставского», - рассказал Николай Козловский.

Для выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур заключены муниципальные контракты с городским предприятием «Дорожно-строительное управление».

В настоящее время полностью выполнены и комиссионно приняты работы на пяти дворовых территориях. Это: двор дома №12 на улице Маршала Жукова; дворы домов №№15 и 17 на улице Ставского; а также дворовые территории домов №4 и №13/11 на улице Ставского.

Также в настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ по асфальтированию ещё трех дворовых территорий.

По оставшимся дворовым территориям работы будут выполняться поэтапно, со сроками завершения работ до октября текущего года, подчеркнул глава Великих Лук.

«Контроль за производством работ, а также приёмка выполненного ремонта осуществляется специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки, депутатами Великолукской городской Думы и общественными советниками главы города», - указал он.

Также в этом году продолжатся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

«Дорогие друзья! Благоустроенные места отдыха, дворы, ухоженные парки положительно сказываются на качестве жизни и настроении всех великолучан. Каждому человеку приятно жить в тёплом и уютном доме, ходить по чистому подъезду, гулять в благоустроенном, красивом дворе, выходить с детьми на безопасные, современные детские площадки, отдыхать в комфортных скверах и парках. Всё это в итоге является определяющим фактором для общего хорошего самочувствия человека, восприятия жизни, окружающего мира и общества. Именно поэтому вопросы создания комфортной, современной городской среды можно смело назвать стратегическими. И эта работа в числе приоритетных у руководства города. Мы обязательно будем её продолжать», - резюмировал Николай Козловский.
Источник: Псковская Лента Новостей
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