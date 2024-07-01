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Николай Козловский: В Великих Луках планомерно преображаются дворы многоквартирных домов

В городе Великие Луки планомерно преображаются дворовые территории многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Ремонт дворов проводится ежегодно. За последние пять лет было отремонтировано более 300 дворовых территорий, более 135 въездов во дворы. Вопросы проведения ремонтных работ, выбора территорий для ремонта решаются совместно с жителями, которые передают свои предложения депутатам и общественным советникам главы города», - отметил он.

2024 год не исключение, продолжил Николай Козловский. На этот год запланированы работы по ремонту семнадцати дворовых территорий и двух проездов.

«Будут отремонтированы дворовые территории на улице Маршала Жукова, Ставского, Зверева, Заслонова, Новоселенинской, Гражданской, Дружбы, Холмской, Дьяконова, проспектах Октябрьском и Гагарина. Также будут отремонтированы дворовые проезды между домами: №11 корпус 1 и №13 на улице Ботвина и между домами №№15 и 17 на улице Ставского», - рассказал Николай Козловский.

Для выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур заключены муниципальные контракты с городским предприятием «Дорожно-строительное управление».

В настоящее время полностью выполнены и комиссионно приняты работы на пяти дворовых территориях. Это: двор дома №12 на улице Маршала Жукова; дворы домов №№15 и 17 на улице Ставского; а также дворовые территории домов №4 и №13/11 на улице Ставского.

Также в настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ по асфальтированию ещё трех дворовых территорий.

По оставшимся дворовым территориям работы будут выполняться поэтапно, со сроками завершения работ до октября текущего года, подчеркнул глава Великих Лук.

«Контроль за производством работ, а также приёмка выполненного ремонта осуществляется специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки, депутатами Великолукской городской Думы и общественными советниками главы города», - указал он.

Также в этом году продолжатся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.