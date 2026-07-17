Систему «чет-нечет» на АЗС Псковской области продлили до начала следующей недели

Ситуация с обеспечением бензином в Псковской области постепенно стабилизируется, однако систему заправки автомобилей по принципу «чет-нечет» решено сохранить как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

«Ситуация с бензином начинает постепенно выравниваться», — отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, добиться первых положительных результатов удалось благодаря увеличению поставок топлива и борьбе с перекупщиками.

«На неделе были увеличены поставки топлива в регион. А сегодня "Лукойл", как и было обещано, дополнительно увеличил отгрузки ещё на 50%», — сообщил губернатор.

Он также подчеркнул, что практически все автозаправочные станции региона уже перестроили работу в соответствии с введенными правилами. Водителей информируют о порядке заправки по государственным регистрационным номерам, а при необходимости проверяют паспорт транспортного средства.

Несмотря на положительную динамику, на заседании оперативного штаба принято решение пока не отменять ограничения.

«Несмотря на первые позитивные результаты, на сегодняшнем оперштабе приняли решение продлить нашу систему "чет-нечет" как минимум до начала следующей недели. Посмотрим, как пройдут выходные и ещё раз оценим ситуацию», — заявил Михаил Ведерников.