«На пятой передаче»: Пьяные водители в 1990-х и как ветераны ГАИ относятся к морганию фарами

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Второй выпуск программы посвящённой 90-летию Госавтоинспекции. Первая часть вышла в эфир 10 июля.

Гости студии:

председатель Совета ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский;

экс-начальник отдела ГИБДД Пскова и Госавтоинспекции Островского района Анатолий Семёнов;

один из авторов документального фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» Сергей Иванов.

Темы выпуска:

Сколько оформляли пьяных водителей 1990-е годы?

Как относятся бывшие сотрудники полиции к морганию фарами на трассе?

Слово гаишник – обидное или нет.

Подробнее в пятницу в 12.35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.