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Нужна ли автодорога из Пскова до Владивостока, обсудили Игорь Савицкий и Александр Братчиков

Развитие экономики начинается с дорог. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Свои рассуждения в программе «Армрестлинг» он подкрепил конкретным примером из личного опыта. «Раньше доехать до Крыма было очень сложно. Сейчас же, если выезжать через Новгород, через платную трассу, то там две полосы в каждом направлении. Мы не встретили ни одной аварии, проехав шесть тысяч километров. Это говорит о том, что дороги стали безопасными, ехать комфортно. Что такое дороги? Это артерии, нет дорог - нет развития», - сказал Александр Братчиков.

Другой участник программы - генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий - поинтересовался наличием транспортных путей, связывающих Псковскую область и Владивосток. «У нас есть дорога от Пскова до Владивостока хотя бы на четыре полосы?» - задал вопрос он.

Александр Братчиков ответил, что в настоящее время строительство такой автодороги, по его мнению, не является первоочередным вопросом. При этом он напомнил о ведущемся активном строительстве железных дорог на Дальнем Востоке. По мнению вице-спикера регионального парламента, сейчас гораздо важнее обустроить сеть железнодорожных путей.

«Я не очень согласен с тем, что дорога в две полосы нужна до Владивостока. Может, когда-нибудь к этому и придем, но сейчас важнее железная дорога, потому что основные перевозки идут по железднодорожным путям», - заключил Александр Братчиков.

Напомним, «Армрестлинг» - программа, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам.