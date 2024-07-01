Нужна ли автодорога из Пскова до Владивостока, обсудили Игорь Савицкий и Александр Братчиков

Развитие экономики начинается с дорог. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Другой участник программы - генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий - поинтересовался наличием транспортных путей, связывающих Псковскую область и Владивосток. «У нас есть дорога от Пскова до Владивостока хотя бы на четыре полосы?» - задал вопрос он.
Александр Братчиков ответил, что в настоящее время строительство такой автодороги, по его мнению, не является первоочередным вопросом. При этом он напомнил о ведущемся активном строительстве железных дорог на Дальнем Востоке. По мнению вице-спикера регионального парламента, сейчас гораздо важнее обустроить сеть железнодорожных путей.
«Я не очень согласен с тем, что дорога в две полосы нужна до Владивостока. Может, когда-нибудь к этому и придем, но сейчас важнее железная дорога, потому что основные перевозки идут по железднодорожным путям», - заключил Александр Братчиков.
Напомним, «Армрестлинг» - программа, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам.