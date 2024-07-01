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Пять километров дороги в Палкинском районе ввели в эксплуатацию на два месяца раньше

5 километров автодороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе на два месяца раньше срока введены в эксплуатацию после ремонта по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Участок находится между населенными пунктами Сопки и Боловино, через него проходят потоки грузового и пассажирского транспорта, а также обеспечивается подъезд к ФАПу в деревне Шабаны.

В ходе ремонта подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, выполнил работы по восстановлению части обочин и виражей, обновил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и откосы. Также привел в порядок два остановочных комплекса – там обустроены пандусы и уложена тактильная плитка для удобства маломобильных групп населения.

В целом на ремонт участка было выделено почти 100 млн рублей из федерального бюджета.

