ООО «Дорстройсервис» займется ремонтом улицы Некрасова в Пскове. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по результатам открытого конкурса с организацией заключен контракт № 98 от 16.07.2024 стоимостью 196 млн 370 тыс. 127,48 рублей.
На конкурс было подано две заявки. Вторая заявка содержала предложение 190 млн 479 тыс. 023,65 рублей.
Как сообщалось ранее, ремонт улицы Некрасова в Пскове разбит на три этапа:
• Участок от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса до 15 ноября 2024 года.
• Участок от улицы Советской до Октябрьского проспекта – с 1 января по 15 ноября 2025 года.
• Участок от улицы Карла Маркса до улицы Воровского - с 1 января по 25 декабря 2025 года.
В дорожном сезоне 2024 «Дорстройсервис» ремонтирует улицы Юбилейную, Ипподромную, Пожиговскую, покрытие проезжей части поселка Панино в Пскове. Также организация обновляет 9 км дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Пыталовском муниципальном округе и два участка автодороги Остров – Новоржев общей протяжённостью 7,3 км в Новоржевском и Островском районах.