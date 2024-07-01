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Срывов сроков по ремонту дорог в Псковской области нет — Станислав Стармолотов

Дорожные работы в Псковской области идут планово. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работы идут планово, срывов сроков никаких нет, все подрядчики усиленно работают. Глобальных проблем нет на объектах», - рассказал председатель комитета.

Он отметил, что общий дорожный фонд региона приближается к 13 миллиардам, из которых примерно половину составляют средства, выделенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».