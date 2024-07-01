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Дорогу восстановили в Дновском районе после жалобы в прокуратуру

В нарушение закона на проезжей части дороги на улице Рабочей в деревне Филиппково Дновского района после укладки водопропускной трубы остались дефекты. В связи с этим в адрес директора ГБУ ПО «Псковавтодор» внесли представление, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Дновского района с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Дновскому району провела выездную проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения по обращению местного жителя. Обращение поступило первому заместителю прокурора Псковской области в ходе выездного личного приема.

В ходе проверки установлено, что на проезжей части дороги имеются множественные дефекты в виде выбоин и ям. Виновные получили наказание.