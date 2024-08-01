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В Пскове запретят парковку транспорта на участке Октябрьского проспекта

В Пскове запретят парковку транспорта на участке Октябрьского проспекта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 6 августа на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения.

На официальный сайт управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области поступило обращение по вопросу ограничения стоянки транспортных средств по Октябрьскому проспекту от дома №33 до перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Гагарина.

Решено запретить парковку от дома №31 по Октябрьскому проспекту (от Иркутского переулка) до улицы Гагарина. Иногда автомашины припаркованы в полосе, предназначенной для поворота на улицу Гагарина. Это неправильно и вынуждает водителей пересекать сплошные разделительные линии. Сейчас на этом участке запрещено парковаться только с 4.00 до 8.00, для обеспечения возможности уборки улицы.

Для введения запрета потребуется демонтировать табличку времени действия знака 3.27 «Остановка запрещена» у дома №31 и продублировать запрещающий дорожный знак при выезде от дома №33 по Октябрьскому проспекту.