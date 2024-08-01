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Движение транспорта по проспекту Энтузиастов ограничат в Пскове

На проспекте Энтузиастов в Пскове будет попеременно закрываться по одной полосе движения с 9 по 15 августа для укладки верхнего слоя асфальта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«На развязке с улицей Труда будет ограничено движение транспорта. Объезд развязки предусмотрен через разворот на Сиреневом бульваре. Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршруты следования и быть внимательными!» – рассказали в администрации.

Ремонт дороги идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».