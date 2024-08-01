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Подрядчику направят претензию из-за закатанных в асфальт дизайнерских люков на улице Розы Люксембург в Пскове

Подрядчику направят требование устранить дефекты, выявленные при ремонте улицы Розы Люксембург в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ремонт улицы Розы Люксембург еще не завершен, а в социальных сетях уже начали появляться фотографии дизайнерских люков, которые частично или полностью покрыты асфальтом. «Чистые» люки на улице тоже есть, но их не так много.

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Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в администрацию города Пскова, чтобы узнать, какие действия планируются в отношении подрядчика.

«Подрядной организации, выполняющей ремонт улицы Розы Люксембург, будет направлено требование об устранении выявленных дефектов и о недопущении подобных нарушений», – сообщили в администрации.

Напомним, ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове проходит по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Добавим, в Пскове устанавливают люки с тремя дизайнами: с повторяющимся узором снетка, которым торговали на Рыбных рядах в Пскове, в виде Псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год, с надписью в древнерусском стиле «А псковские люки самые красивые».