Подрядчику направят претензию из-за закатанных в асфальт дизайнерских люков на улице Розы Люксембург в Пскове

Подрядчику направят требование устранить дефекты, выявленные при ремонте улицы Розы Люксембург в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Ремонт улицы Розы Люксембург еще не завершен, а в социальных сетях уже начали появляться фотографии дизайнерских люков, которые частично или полностью покрыты асфальтом. «Чистые» люки на улице тоже есть, но их не так много.
Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в администрацию города Пскова, чтобы узнать, какие действия планируются в отношении подрядчика.
Напомним, ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове проходит по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Добавим, в Пскове устанавливают люки с тремя дизайнами: с повторяющимся узором снетка, которым торговали на Рыбных рядах в Пскове, в виде Псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год, с надписью в древнерусском стиле «А псковские люки самые красивые».