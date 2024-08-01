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Монтаж балок пролетного строения завершили на мосту через реку Уда в Бежаницком муниципальном округе

Капитальный ремонт моста через реку Уда в Бежаницком муниципальном округе продолжается по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Искусственное сооружение расположено на 10-м км автомобильной дороги Уда – Железно, и обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта между этими населенными пунктами.

Сейчас специалисты подрядной организации завершают основной комплекс строительно-монтажных работ: устройство монолитных железобетонных опор и открылков, а также монтаж железобетонных балок пролетного строения. Это позволило им приступить к работам по устройству опалубки, армированию межбалочных швов и консольных участков пролетов.

До ноября текущего года на объекте также будут выполнены работы по устройству дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений. С двух сторон моста будут обустроены служебные проходы, барьерное и перильное ограждение.

На капитальный ремонт моста выделено порядка 221 млн рублей из федерального бюджета. Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».