Дорога от Порхова до границы Дновского района оказалась завалена деревьями 22 августа. Об этом глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница Михаила Шауркина / «ВКонтакте»
Причиной повалов деревьев стала непогода, пришедшая в область.
«Друзья! Будьте осторожны! Вся дорога от Порхова до границы Дновского района завалена деревьями. Гроза очень много трудностей создала дорожникам», - рассказал Михаил Шауркин.
Ведутся работы по расчистке опасных участков дорог в районе.