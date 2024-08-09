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Ремонт коллектора вдоль улицы Максима Горького в Пскове могут закончить к 1 ноября

Ремонт коллектора вдоль улицы Максима Горького может быть закончен к 1 ноября. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин 27 августа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость эфира назвал «очень больным вопросом» работы по ремонту коллектору вдоль улицы Максима Горького.

«Мы проложили на этом участке полиэтиленовый коллектор. Так как в послевоенное время система канализации строилась следующим образом - там просто выдавливался штробы в буте, за этот долгий период времени камень подмыло и после прокладки трубы шестиметровый пласт стал проседать. Нам надо его усиливать. Сейчас мы вскрываем участки, где прошла просадка, делаем обратную засыпку и усиливаем, опять будем асфальтировать заново», - рассказал Константин Болотин.

Работы на участке улицы Максима Горького между улицами Конной и Коммунальной закончат до 1 ноября. Далее планируется реконструкция следующего участка с коллектором 1200 мм - от улицы Коммунальной до Комсомольской площади и дальше вдоль реки Великой. «Есть подтверждение, что деньги выделяются из федерального бюджета на этот проект», - добавил Константин Болотин.