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Движение на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове ограничат до 4 сентября

Движение на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове ограничат с 2 по 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

В связи с проведением дорожных работ с 20:00 2 сентября до 18:00 4 сентября будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части на круговом перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - призвали в администрации.