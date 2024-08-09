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Движения по одной полосе на улице Спегальского в районе улицы Гоголя в Пскове закроют 12 сентября

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в районе пересечения с улицей Гоголя в Пскове закроют с 8:00 12 сентября до 23:00 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.