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Борис Елкин: Ремонт улицы Некрасова на всем ее протяжении проведут в следующем году

Ремонт улицы Некрасова в Пскове на всем ее протяжении продолжат в 2025 году. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Уже проторгована улица Некрасова на всем ее протяжении. Кто-то может сказать, что мы решили сделать дорогу в центре город, рядом с своей администрацией. На самом деле это связано не с расположением административного здания. Мы понимаем, что наш город туристический, и улица Некрасова - это один из основных маршрутов, по которому ходят жители и гости нашего города. Она давно уже требовала ремонта, в том числе ремонта тротуаров», - пояснил глава города.

Борис Елкин дополнил, что на некоторых участках тротуара используется плитка, ряд мест сейчас постараются переделать на асфальт. «В эксплуатации асфальт проще, и с точки зрения долговечности он зарекомендовал себя лучше», - дополнил глава.

Плитку продолжают укладывать в некоторых местах города, но используют варианты с более крупными деталями.