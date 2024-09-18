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На участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области временно закрыто движение

По трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно закрыто движение, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог.

«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке км 322 - км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», - отмечается в сообщении.

Пути объезда организованы по другим маршрутам движения.

При движении со стороны Москвы, а также при необходимости осуществлении разворота, может быть использована разворотная петля на 322 км М-9 «Балтия», Нелидово.

При движении в сторону Москвы объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

По сообщениям СМИ, беспилотники сегодня ночью были сбиты на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью.

Схема перекрытия движения, а также путей объезда представлена на карте.