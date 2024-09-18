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На участке улицы Максима Горького в Пскове хотят запретить остановку транспорта

Запретить остановку автотранспорта предложили в Пскове на нескольких улицах. Об этом с заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Пскове передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На улице Максима Горького на пересечении с улицей Коммунальной предлагается установить знак «Остановка запрещена с 18:00 до 8:00», так как из-за скопления машин создается опасность для детей, которых утром родители привозят в лицей. Решение отложено до окончания ремонта на участке.

Также затруднен выезд от улицы Владимирской до микрорайона Крестки. Предлагается установить знак «Остановка запрещена для грузовиков», поскольку остановка грузовых автомобилей в том месте создает риск возникновения ДТП.