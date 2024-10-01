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Полосу движения на улице Некрасова в Пскове перекроют до 27 октября

Движение транспорта в Пскове по одной полосе проезжей части на улице Некрасова в районе домов №36, 38 и 42 при движении от улицы Спегальского в сторону Ленина будет закрыто с 7 по 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Данная мера необходима в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.