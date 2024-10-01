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Движение на улице Инженерной в Пскове временно перекрыто

На улице Инженерной в городе Пскове затруднено движение в сторону Запсковья. Дорожное полотно перекрыто автомобилем полиции, сообщает очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски»

По версии очевидцев на данном участке проводится следственный эксперимент, связанный с резонансным ДТП, в котором погиб подросток.

Наезд произошел 21 февраля в 19.17 у дома 18 по улице Инженерной. Водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершил наезд на подростка 2009 года рождения.

По словам водителя, он не заметил пешехода. Подросток переходил дорогу со стороны «Псковэнерго», прошел больше половины проезжей части.

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После случившейся трагедии, на данном пешеходном переходе установили светофор.