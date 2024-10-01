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АвтоМир / Дороги

Движение на улице Инженерной в Пскове временно перекрыто

07.10.2024 21:12|ПсковКомментариев: 0

На улице Инженерной в городе Пскове затруднено движение в сторону Запсковья. Дорожное полотно перекрыто автомобилем полиции, сообщает очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски»

По версии очевидцев на данном участке проводится следственный эксперимент, связанный с резонансным ДТП, в котором погиб подросток.

Наезд произошел 21 февраля в 19.17 у дома 18 по улице Инженерной. Водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершил наезд на подростка 2009 года рождения.

По словам водителя, он не заметил пешехода. Подросток переходил дорогу со стороны «Псковэнерго», прошел больше половины проезжей части.

После случившейся трагедии, на данном пешеходном переходе установили светофор.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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