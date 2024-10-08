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Полосу улицы Максима Горького в Пскове перекроют из-за аварийной ситуации на сетях

Одна полоса проезжей части улицы Максима Горького в Пскове будет закрыта для движения с 9 по 25 октября в районе домов №10 и №12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Ограничение движения вводят в связи с аварийной ситуаций, возникшей при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.