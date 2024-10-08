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Дорогу возле памятника Невскому на Соколихе перекроют 27 октября

В связи с проведением финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи-2024» 27 октября с 8:00 до 17:00 временно перекроют движение по автомобильной дороге регионального значения Солоново - Хотицы в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Ограничение будет действовать на участке от автомобильной дороги Псков - Писковичи - Муровицы (от улицы Радонежская в деревне Хотицы) до транспортной развязки автомобильной дороги Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс).

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Контактный телефон: 8-911-378-05-81.