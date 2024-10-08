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Перекресток на Запсковье требуют реконструировать по гарантии через суд

В Арбитражный суд Псковской области подан иск, касающийся выполнения гарантийных обязательств по контракту на реконструкцию перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Иск подан управлением городского хозяйства администрации города Пскова против ООО «ЭкспрессСтрой», с которым был заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Работы по реконструкции были приняты в декабре 2020 года, однако в процессе эксплуатации объекта были выявлены серьезные дефекты. Среди них: трещины на осевых и стыковочных швах, разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также отклонения по высоте крышек люков относительно покрытия.

В связи с неисполнением требований по устранению указанных дефектов управление решило обратиться в суд с иском об обязании подрядчика выполнить свои гарантийные обязательства.

Предварительное и судебное заседания назначены на 27 ноября 2024 года (дело №А52- 6065/2024).