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Движение транспорта по улице Некрасова в Пскове частично закроют с 5 ноября

Движение транспорта по улице Некрасова в Пскове частично закроют с 5 по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – отметили в администрации.

Движение закроют по двум полосам проезжей части улицы Некрасова в районе домов №26, №30 и №32, при движении от улицы Ленина в сторону Комсомольского переулка. Ограничение вводят в связи с реконструкцией инженерных сетей водоснабжения.