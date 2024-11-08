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Скорость движения на участке трассы Р-23 снизят 27 ноября

О закрытии одной из полос движения и ограничении скорости на участке федеральной трассы Р-23 оповещают псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: wirestock / Freepik

На 40-41 километре будет введено ограничение скорости в направлении на Санкт-Петербург, правая полоса закрыта, средняя и левая открыты с ограничением до 50 км/ч., с 08:00 до 17:00. Ограничения введены по причине очистки водоотводных лотков.

На 111-112 километре вводится ограничение скорости движения в направлении на Псков по правой полосе с 09:00 до 13:00. Ограничение скорости связано с заменой секций барьерных ограждений на участке трассы.