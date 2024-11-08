←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 08.11.2024 16:060 Около 750 млн рублей готовы выделить на ремонт дорог в пяти районах Псковской области 27.11.2024 10:380 Более 14 км дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту 26.11.2024 19:370 На двух улицах в центре Пскова ограничат движение в декабре 26.11.2024 18:360 Скорость движения на участке трассы Р-23 снизят 27 ноября 26.11.2024 14:352 На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове готовы потратить 110 млн рублей 26.11.2024 12:240 Движение на участке улицы Плехановский посад ограничили в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 14 км дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту

27.11.2024 10:38|ПсковКомментариев: 0

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области ведется обновление улично-дорожной сети. В этом году специалисты обновили 14,673 км Псковской городской агломерации, в которую входят: город Псков, а также Псковский, Островский, Палкинский районы и Печорский муниципальный округ. Дорожные работы завершены практически на всех объектах.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в областном центре к нормативу приведены участки улиц Юбилейной (от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского), Крестовского шоссе (от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда), также на всем протяжении обновлены улицы Николая Васильева и Розы Люксембург. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Германа.

В городе Острове обновили асфальтобетонное покрытие по улице Шумейко.

В Печорском муниципальном округе в этом дорожно-строительном сезоне отремонтировали 12 объектов улично-дорожной сети в населенных пунктах Дрисливик, Замошье, Сухлово, Новый Изборск, Кулье, а также привели к нормативу улицу Автомобилистов в городе Печоры.

В комитете отметили, что если на начало реализации национального проекта, в 2019 году, доля автомобильных дорог агломерации, соответствующих нормативу, приравнивалась к 31,4%, то в этом году планируется достичь показателя – 89,9%.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1505 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.11.2024, 10:380 Более 14 км дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту 27.11.2024, 08:001 Страховщики предложили использовать б/у детали при ремонте авто старше шести лет 26.11.2024, 19:370 На двух улицах в центре Пскова ограничат движение в декабре 26.11.2024, 19:050 Псковича сбили на пешеходном переходе у пересечения улиц Труда и Ипподромной
26.11.2024, 18:360 Скорость движения на участке трассы Р-23 снизят 27 ноября 26.11.2024, 16:155 Пассажир пострадал при столкновении двух машин в Пскове у Ледового дворца 26.11.2024, 15:580 Два автомобиля столкнулись и заблокировали полосу на площади Победы в Пскове 26.11.2024, 14:352 На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове готовы потратить 110 млн рублей
26.11.2024, 12:240 Движение на участке улицы Плехановский посад ограничили в Пскове 26.11.2024, 10:002 Момент тройного ДТП у Летнего сада в Пскове попал на видео 26.11.2024, 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 26.11.2024, 09:150 На содержание дорог Дубровенской волости под Порховом выделят 1,3 млн рублей
26.11.2024, 08:120 Движение затруднено в районе Кузнецкого моста в Пскове 25.11.2024, 21:100 Водитель «Мицубиси» прокатился по островку безопасности на Рижском проспекте. ВИДЕО 25.11.2024, 19:200 Госавтоинспекция поймала 19 пьяных водителей в Псковской области за неделю 25.11.2024, 18:290 Машина «прилипла» к островку безопасности на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове
25.11.2024, 17:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 25.11.2024, 14:160 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пыталово 25.11.2024, 12:505 Штрафы за парковку на зелёной зоне предложено увеличить в Псковской области 25.11.2024, 12:250 Семь человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе
24.11.2024, 20:401 Дороги и пешеходные зоны чистят от снега сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 24.11.2024, 16:030 ДТП произошло в Черёхе у памятника «Купол» 23.11.2024, 18:000 В Госдуме предложили повысить налог на автомобили с громким выхлопом 23.11.2024, 17:000 Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове
22.11.2024, 23:570 Столкновение двух автомашин на площади Победы в Пскове попало на видео 22.11.2024, 23:230 В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки в столкновении на Кузбасской дивизии. ФОТО 22.11.2024, 19:201 Нетрезвого водителя из Омской области за рулем Mercedes-Benz остановили в Пскове 22.11.2024, 18:570 Два автомобиля столкнулись на кольцевом перекрестке на площади Победы в Пскове
22.11.2024, 16:110 Фотофакт: Оцинкованные Г-образные опоры установили на перекрестке на Запсковье 22.11.2024, 15:420 Благодаря посту в соцсетях ГАИ в Пскове наказала нарушителя 22.11.2024, 14:410 Идею ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО обсудят в Собрании 22.11.2024, 11:560 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове
21.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября 21.11.2024, 18:050 Состоящего на учете в наркодиспансере водителя в Пскове лишили прав 21.11.2024, 17:550 Псковичка уклонялась от отбывания условного срока и получила реальный 21.11.2024, 14:240 В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе
21.11.2024, 14:061 Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения 21.11.2024, 12:280 Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове 21.11.2024, 11:260 Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках 20.11.2024, 19:050 ДТП напротив торгового комплекса «Акваполис» произошло в Пскове
20.11.2024, 12:130 Сотрудники полиции помогли потушить горящий автомобиль на Запсковье 20.11.2024, 11:190 ДТП произошло на заснеженной трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 20.11.2024, 09:580 Покрывавшей пьяного сына-водителя псковичке вынесли приговор 20.11.2024, 09:350 Снегоуборочный трактор задел легковой автомобиль на улице Чудской в Пскове
19.11.2024, 20:440 Два автомобиля столкнулись рядом с площадью Ленина в Пскове 19.11.2024, 20:230 Мост через реку Волошна отремонтировали в Опочецком округе  19.11.2024, 16:500 Велосипедиста сбили на пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове 19.11.2024, 16:360 Тротуар шириной четыре метра появился на улице Яна Райниса в Пскове
19.11.2024, 16:330 Сбившего девочку на «зебре» в Пскове водителя нашли благодаря системе «Безопасный город» 19.11.2024, 15:240 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 19.11.2024, 13:013 В Пскове изменится разметка на круговом перекрестке улиц Поземского и Труда. ФОТО 19.11.2024, 11:360 «Спасибо за сына»: Chevrolet проверил на прочность дорожный знак на круговом перекрестке в Пскове
19.11.2024, 10:181 Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии 18.11.2024, 21:500 Пьяный великолучанин лишился своего автомобиля 18.11.2024, 21:350 Тройное столкновение на Коммунальной произошло из-за движения на запрещающий сигнал светофора 18.11.2024, 20:400 Троих пьяных водителей задержали за выходные в Псковской области
18.11.2024, 18:500 Ограничение движения введут на трассе Р-23 в Ленобласти 19 ноября 18.11.2024, 18:220 12 человек травмировались на дорогах Псковской области на прошлой неделе 18.11.2024, 13:521 Пешехода сбили в Пскове на улице Карла Маркса 18.11.2024, 13:220 Участок улицы Ипподромной в Пскове закрыт для движения из-за аварии на инженерных сетях
18.11.2024, 12:170 Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района 18.11.2024, 10:060 Автомобиль ВАЗ 2115 загорелся в великолукской деревне из-за короткого замыкания 18.11.2024, 09:430 С 1 января в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения 18.11.2024, 09:150 Выдачи автокредитов в октябре упали на 37% 
18.11.2024, 08:200 Два автомобиля столкнулись на Завеличье в Пскове 17.11.2024, 17:000 Владельцам китайских автомобилей рассказали о подготовке машин к зиме 16.11.2024, 18:171 В районе Дамбы в Пскове образовалась пробка из-за ДТП 16.11.2024, 17:400 Ограничение скорости до 50 км/ч введут на участке трассы Р-23 17 ноября
16.11.2024, 12:400 Снегоуборочную технику закупят в Псковской области 15.11.2024, 20:172 Водителя «Лада Ларгуса» оштрафовали за ДТП на Октябрьской площади в Пскове 15.11.2024, 19:523 Момент столкновения двух автомашин на Коммунальной попал на видео 15.11.2024, 19:360 Две машины столкнулись на перекрёстке улицы Коммунальной и Петровской в Пскове
15.11.2024, 18:430 Житель Локнянского округа получил 30 тысяч штрафа за поддельные водительские права 15.11.2024, 18:290 Автомобиль изъяли у псковича за нетрезвое вождение 15.11.2024, 17:290 Псковича осудили за совершение ДТП, в котором пешеход получил кровоизлияние в мозг 15.11.2024, 17:201 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.