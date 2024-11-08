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Более 14 км дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области ведется обновление улично-дорожной сети. В этом году специалисты обновили 14,673 км Псковской городской агломерации, в которую входят: город Псков, а также Псковский, Островский, Палкинский районы и Печорский муниципальный округ. Дорожные работы завершены практически на всех объектах.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в областном центре к нормативу приведены участки улиц Юбилейной (от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского), Крестовского шоссе (от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда), также на всем протяжении обновлены улицы Николая Васильева и Розы Люксембург. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Германа.

В городе Острове обновили асфальтобетонное покрытие по улице Шумейко.

В Печорском муниципальном округе в этом дорожно-строительном сезоне отремонтировали 12 объектов улично-дорожной сети в населенных пунктах Дрисливик, Замошье, Сухлово, Новый Изборск, Кулье, а также привели к нормативу улицу Автомобилистов в городе Печоры.

В комитете отметили, что если на начало реализации национального проекта, в 2019 году, доля автомобильных дорог агломерации, соответствующих нормативу, приравнивалась к 31,4%, то в этом году планируется достичь показателя – 89,9%.