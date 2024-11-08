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Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове

Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове для обеспечения безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пскове.

Ранее поступало обращение от местной жительницы, что на одном из участков улицы располагается несколько детских садов и многие граждане переходят дорогу вместе с детьми.

В связи с этим принято решение обезопасить участников дорожного движения и установить «лежачих полицейских».