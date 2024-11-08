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Около 3 млн рублей готовы выделить на содержание дороги в Плюсском округе

Правительство Псковской области готово выделить 3 028 142,04 рубля на содержание дороги в Плюсском муниципальном округе, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Планируется провести очистку полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заполье - Гдов на 69+700 – 93+487 километрах.

Будут выполняться работы по валке леса и обрубке сучьев, а также по расчистке полосы отвода от тонкомерного и мелкого леса.

Подрядчика определят 11 декабря текущего года. Работы будут выполняться с момента подписания подрядчиком документов до 8 августа 2025 года.